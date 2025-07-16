Fenerbahçe'den kullanılmayan rüçhan hakkına ilişkin açıklama

Fenerbahçe Kulübü, sermaye artırımına gidilmesinin ardından kullanılmayan rüçhan haklarının satışını yapacağını duyurdu.

Fenerbahçe Futbol A.Ş., 22 Mayıs 2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda başlattığı sermaye artırımı sürecine ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Şirketin 250 milyon TL olan çıkarılmış sermayesi, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 1 milyar TL artırılarak 1 milyar 250 milyon TL'ye yükseltildi.

Söz konusu sermaye artırımında yeni pay alma haklarının kullandırılmasına ilişkin işlemler, 30 Haziran 2025 tarihinde başlamış ve 14 Temmuz 2025 tarihinde tamamlandı. Bu süreçte ortaklar tarafından kullanılmayan payların toplam nominal değeri 1 milyar 357 milyon 742 bin 848 TL olarak açıklandı.

Kullanılmayan bu paylar, 17-18 Temmuz 2025 tarihlerinde iki iş günü boyunca Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa’da satışa sunulacak.

Satış işlemleri Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirilecek. Paylar, 1 TL nominal değerde olup, beher pay fiyatı 1 TL’nin altına düşmeyecek şekilde oluşacak fiyattan satılacak.

Rüçhan hakkı nedir?

Rüçhan hakkı şirketlerin mevcut sermayelerini artırma yoluna gitmeleri durumunda ortaya çıkan bir haktır. Pay sahibinin, şirketin bedelli sermaye artırımına öncelikli katılma hakkıdır.

Rüçhan hakkını kullanmak için sermaye artırımı yapıldıktan sonra en az 15, en çok 60 gün içinde karar verilmesi gerekir.

Rüçhan hakkı kuponları, Borsa İstanbul Rüçhan Hakkı Kupon Pazarı’nda alınıp satılabilmektedir.