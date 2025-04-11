Fenerbahçe'den yabancıya hisse satışı

Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe Futbol A.Ş.’de sahip olduğu 12 milyon adet B Grubu payı yani sermayesinin yüzde 4,80'ini yabancı bir kurumsal yatırımcıya sattı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, hisse başına satış fiyatı 46,10 TL olarak belirlendi.

Satışın ardından, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün şirketteki pay oranı yüzde 62,27’ye geriledi.

KAP'a yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe Futbol A.Ş.’de sahip olduğu ve çıkarılmış sermayenin %4,80’ini temsil eden 12.000.000 adet B Grubu payın satışını yabancı bir kurumsal yatırımcıya, özel emirle gerçekleştirmiştir. Pay satış fiyatı 46,10 TL’dir. İşlem sonucunda

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün, Fenerbahçe Futbol A.Ş.’de sahip olduğu payların oranı %62,27’ye düşmüştür. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur."