Fenerbahçe'nin kararına SPK onayı geldi: Kasaya 10 milyar lira girecek!

Fenerbahçe Futbol A.Ş. (FENER), kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimle 5 milyar liralık bedelli sermaye artırma kararının Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) onay aldığını duyurdu.

Yapılacak sermaye atırımı ile şirketin 1,25 milyar TL olan sermayesi yüzde 400 oranında artırılarak 6,25 milyar TL’ye çıkacak.

Artırım kapsamında ihraç edilecek toplam 5 milyar TL nominal değerli payların 205 milyon TL’lik bölümü A Grubu nama yazılı, 4 milyar 795 milyon TL’lik bölümü ise B Grubu hamiline yazılı ve borsada işlem gören nitelikte olacak.

10 milyar lira kaynak sağlayacak

Bedelli sermaye artırımı sürecinde mevcut pay sahiplerine rüçhan hakkı kullandırılacak. Pay sahiplerinin 1 TL nominal değerli pay için rüçhan hakkı kullanım fiyatı 2 TL olacak.

Rüçhan haklarının kullanımından sonra satılmayan paylar ise Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da nominal değerin altında olmamak üzere iki gün süreyle halka arz edilecek.

Halka arzdan sonra satılamayan payların kalması halinde, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 26/11/2025 tarihli taahhüdü gereği bu paylar, halka arz fiyatının ortalaması veya nominal fiyatın altına düşmemek şartıyla kulüp tarafından satın alınacak.

Şirket, bedelli sermaye artırımıyla brüt 10 milyar TL, halka arz giderleri düşüldükten sonra ise net 9,98 milyar TL tutarında kaynak sağlayacak.