Fener'e 268.5 milyon token geliri

Fenerbahçe, 9 Ağustos'ta ilk talepleri aldığı 'Fenerbahçe Token'ın ön satışından 268,5 milyon TL gelir elde etti.

Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklamada; "Paribu Teknoloji A.Ş. ve Stoken Finansal Teknolojiler A.Ş ile yapılan sözleşme kapsamında üretilen Fenerbahçe Token ön satış sürecinin sonucu olarak; Şirketimiz, 268.500.000 TL gelir elde etmiştir" denildi.

Daha önce KAP'a yapılan ayrı bir açıklamada Paribu iştiraki Stoken ile yapılan sözleşme gereğince Paribu veya Stoken tarafından 175 milyon TL tutarında asgari hasılat taahhüt edildiği belirtilmişti.

30 saniyede tükenmişti

'Seçenek 2’ olarak satışa sunulan 30 TL değerindeki 500 bin adet (15 milyon TL) Token 30 saniyede tükenmişti. Bu token yarın işlem görmeye başlayacak.

15 TL'lik token 9 ay kilitli

15 TL’lik tokenda ise 9 ay boyunca transfer ve satış işlemi yapılamıyor. Bu tokenlar işleme 15 Mayıs 2022'de açılacak.