FİBA Grubu, Gelecek Varlık’ın halka arzı için SPK'ya başvurdu

FİBA Grubu şirketlerinden Gelecek Varlık, şirket paylarının halka arzı amacı ile izahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuruda bulundu. Varlık yönetim sektörü şirketi Gelecek Varlık, halka arz süreci için Garanti Yatırımı yetkilendirdi. SPK'ya iletilen taslak izahname, şirketin internet sitesinde (www.gelecekvarlik.com.tr), aracı kurum Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’nin internet sitesinde (www.garantibbvayatirim.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımlandı.

Gelecek Varlık 2020 yıl sonu verilerine göre, 1,9 milyar TL yatırımla bankaların 17,2 milyar TL büyüklüğündeki tahsili gecikmiş alacağını devraldı. Kuruluşundan bu yana 1,5 milyon gerçek ve tüzel kişinin borcunu devralarak, toplamda 480 binden fazla müşterisine de finansal çözüm oluşturdu. PwC Türkiye tarafından hazırlanan sektör raporuna göre, Gelecek Varlık toplam yatırım tutarı, satın alınan anapara ve tahsilat büyüklüğü ile varlık yönetimi sektöründe lider konumda bulunuyor.

“Yıla yüzde 28 tahsilat artışı ile başladık”

Gelecek Varlık’ın 2020 yıl sonu itibarıyla devir aldığı alacaklardan toplam 3,8 milyar TL tahsilat gerçekleştirdiğini ve 2021 ilk çeyreğinde tahsilat tutarını bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 28 artırdığını vurgulayan Gelecek Varlık Genel Müdürü Sezin Ünlüdoğan şunları ifade etti:

“Müşterilerimize sağladığımız çözümlerle 2020 yılını 551 milyon TL tahsilatla kapattık. 2021 ilk çeyreğinde tahsilatımızı 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 28 artırarak büyümeye devam ettik. Özellikle bu zor dönemde işletmelerin faaliyetlerine devam etmeleri ve bireylerin finansal özgürlüklerine kavuşmaları için müşterilerimize çözüm odaklı esneklikler sağladık. Gücümüzü, müşterilerimizin finansal durumlarını yakından takip etmemizi ve kişiye özel çözümler üretmemizi sağlayan gelişmiş dijital altyapımız ile deneyimli insan kaynağımızdan alıyoruz.”

Gelecek Varlık’ın 550’den fazla kişiye istihdam sağladığını da belirten Ünlüdoğan, “FİBA Grubu’nun toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki değerlerine bağlı kalarak, çalışanlarımızın yüzde 66’sı ve yönetim kadromuzun yüzde 55’i kadınlardan oluşuyor. Uzlaşmacı, çözüm odaklı ve yenilikçi bir yaklaşımla faaliyetlerimize devam ediyoruz” diye konuştu.

Sektördeki borçluların yarısına çözüm üretiyor

Risk Merkezi verilerine göre sektörde 2 milyonun üzerinde borçlu bulunduğuna ve mevcut borçluların yarıya yakınının Gelecek Varlık müşterisi olduğuna dikkat çeken Ünlüdoğan şunları söyledi:

“FİBA Grubu’nun finans sektöründeki deneyimi ve Gelecek Varlık’ın 15 yıllık başarılı geçmişi ile hisselerimizi halka arz etmeyi planlıyoruz. Türkiye’de çok güçlü bir bankacılık sistemi ve buna paralel olarak güçlü bir varlık yönetimi sektörü olduğu kanaatindeyiz. Halka arz başvurumuzla birlikte, yatırımcıları bu sektördeki gelişime ortak etmeyi ve yanımızda görmeyi amaçlıyoruz. Yatırımcılarımızın varlığıyla birlikte, müşterilerimize sunacağımız yeni imkânlarla daha fazla kişi ve kurumu finansal özgürlüğüne kavuşturacağımıza, sektördeki pozisyonumuzu güçlendireceğimize inanıyoruz.”

Ünlüdoğan, “Sektörümüz, çözüm arayan borçluları finansal özgürlüklerine kavuşturmak ve bankaların bilançolarının daha sağlıklı ve güçlü bir yapı kazanmasına katkı sunmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Gelecek Varlık da sektör lideri olarak, yenilikçi çalışmalarıyla öncü rol oynuyor” dedi.