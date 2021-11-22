Fiba Grubu kurumsal kimlik ve logosunu yeniledi

Fiba Grubu, kurumsal kimlik tasarımını ve logosunu yeniledi. Fiba Grubu, bu yenilenme ile büyük bir değişimden ziyade, iletişim odaklı dünyanın yeniliklerine uyum sağlamaya odaklı bir dönüşümü amaçladığını vurguladı.

Logodaki “Group” ifadesi kaldırılıp sadece Fiba bırakılırken, keskin köşeli eski yazı karakteri yerine yumuşak hatlı yeni bir yazı karakteri tercih edildi. Eski logodaki köşeli grafik tasarım ise yerini daha yuvarlak hatlı grafik tasarıma bıraktı.

Bankacılık ve finans, perakende, enerji, gayrimenkul ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren Fiba, 11 ülkedeki yatırımlarının kurumsal kimlik tasarımlarını da ortak bir bakış açısında buluşturmayı hedefliyor. Fiba Faktoring, Fiba Yenilenebilir Enerji, Fiba Perakende, Fiba Commercial Properties ve Fiba Gayrimenkul’de grup logosundaki yenilenmeyle paralel değişikliğe gidildi. Fibabanka, Fibaemeklilik, Gelecek Varlık ve Credit Europe Bank logoları ise aynı kaldı.