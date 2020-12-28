Fiba Portföy Re-Pie Gayrimenkul Yatırım Fonu Borsa İstanbul'da

Fiba Portföy Re-Pie Gayrimenkul Yatırım Fonu Gong Çalma Töreni Borsa İstanbul’da yapıldı. Törende konuşan Fiba Portföy Genel Müdürü Hakan Avcı, “Fonumuz yatırımcılar için döviz bazlı konut fiyatlarının gerilemesini ve inşaat maliyetlerinin gerisinde kalmasını bir fırsata çevirmeye olanak sağlıyor.” dedi.

Re-Pie Portföy Yönetimi Genel Müdürü Alim Telci ise, fonun fırsatçı bir yaklaşımla değerinden daha ucuz kalmış ve alınıp-satılabilirliği yüksek varlıklara öncelik verdiğini söyledi.

Açıklamaya göre, BIST nitelikli yatırımcılar pazarında da FPREP koduyla işlem gören Fiba Portföy Re-Pie Gayrimenkul Yatırım Fonu, 2020 yılının Ocak-Kasım döneminde yatırımcılarına yüzde 15,87 oranında getiri sağladı. Fonun, 2021 yılında özellikle İstanbul’da markalı konut projeleri ve cadde mağazalarında yatırımlarını sürdürmesi planlanıyor.

10 Temmuz’da işleme açıldı

Verilen bilgiye göre Fiba Portföy Re-Pie Gayrimenkul Yatırım Fonu, 10 Temmuz tarihinde FPREPF1 koduyla Borsa İstanbul Nitelikli Yatırımcılar piyasasında işleme açıldı. Borsaya açılma ile birlikte fon ihraç belgesine göre yılın belirli dönemlerinde yapılabilen fon giriş çıkışlarına alternatif olarak fon payları borsada nitelikli yatırımcılar arasında kolayca işlem görebiliyor. Fon, kurucu ve yönetici tarafından sağlanan likidite desteği ile birleştirildiğinde de daha akışkan ve kolay alınıp satılabilir bir hal alıyor.

Gayrimenkule yatırım yapmak isteyen nitelikli yatırımcılara kaynakları ile erişebilecekleri tekil mülkler yerine çeşitlendirilmiş portföyü ile birçok mülke birden yatırım olanağı sunan fon, yatırımcının alım, satım, kiralama ve bakım gibi operasyonel yüklerden arınmış şekilde getiriye ulaşmasını sağlıyor.