Fibabanka, 120,7 milyon lira net kâr açıkladı

12 Ağustos 2020

Fibabanka, 2020 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Açıklamaya göre, Fibabanka bu yılın ikinci çereği sonunda 157,8 milyon TL vergi öncesi kâr elde etti.

Aynı dönemde vergi sonrası net kârı 120,7 milyon TL olarak gerçekleşen bankanın 2020 yılı Haziran sonu itibarıyla aktif toplamı 23,1 milyar TL oldu.

Kredi portföy büyüklüğü net 15,8 milyar TL, kredilerin toplam aktifler içindeki payı ise yüzde 68 olan Fibabanka'nın toplam pasiflerin yüzde 56’sını oluşturan müşteri mevduatı ise 13,0 milyar TL'ye yükseldi. 30 Haziran 2020 itibarıyla bankanın sermaye yeterlilik rasyosu da yüzde 21,13 olarak gerçekleşti.

"Ürün çeşitliliğimizi artırmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fibabanka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Mert, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında bu dönemde de ekonomiye destek vermeye devam ettiklerini ve sonuçlardan memnun olduklarını aktardı.

Yılının ilk yarısını hedefleri doğrultusunda tamamladıklarını söyleyen Mert, "Tabana yaygın bankacılık anlayışımızla, teknolojiyi tüm iş yapış şekillerimizin merkezine koyarak ürün çeşitliliğimizi artırmak en önemli hedeflerimiz olmaya devam ediyor. Fibabanka olarak yılın ilk yarısını güçlü teknolojik alt yapımız ile müşterilerimizin, paydaşlarımızın ve çalışanlarımızın sağlığını ön planda tutarak başarıyla tamamladık." dedi.