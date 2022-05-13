Fibabanka, ilk çeyrekte net kârını 343 milyon liraya çıkardı

Fibabanka, 2022 birinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Fibabanka, birinci çeyrek sonunda 405,8 milyon TL vergi öncesi kâr elde etti.

Aynı dönemde vergi sonrası net kârını yüzde 316 artışla 343 milyon TL’ye çıkaran Fibabanka’nın aktif toplamı, 2022 yılı Mart ayı sonu itibarıyla 52,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

Fibabanka’nın net kredi portföy büyüklüğü 25,9 milyar TL, kredilerin toplam aktifler içindeki payı yüzde 49 oldu.

Aynı dönemde, toplam pasiflerin yüzde 56’sını oluşturan müşteri mevduatı yüzde 20 artışla 29,6 milyar TL seviyesine yükseldi.

Bankanın sermaye yeterlilik rasyosu ise 31 Mart 2022 itibarıyla yüzde 23,69 seviyesinde gerçekleşti.

“Yenilikçi çözümler üretmeyi sürdüreceğiz”

İlk çeyrek verilerini değerlendiren Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert, “Kurulduğumuz günden bu yana geleneksel bankacılık anlayışının ötesinde bir iş yapış biçimi benimsiyoruz. Amacımız, dijital alanda sahip olduğumuz güçlü kaslarla bankacılık hizmetlerimizi birleştirip müşterilerimizin bankacılık ihtiyaçlarını dijitalleştirerek benzersiz bir bankacılık deneyimi sunmak. Bu doğrultuda, teknolojik altyapımızda yaptığımız yatırımlarla müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun yenilikçi çözümler üretmeye devam ediyoruz. Elde ettiğimiz finansal sonuçlar da doğru yolda olduğumuzu bize gösteriyor. Bankacılık kabiliyetimiz, nitelikli insan gücümüz ve finansal teknolojilerimizle bankacılıkta fark yaratmayı sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.