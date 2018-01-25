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Fibabanka ilk eurobond ihracını gerçekleştirdi

Fibabanka, 300 milyon dolar tutarında 5 yıl vadeli eurobond ihraç etti.

Fibabanka ilk eurobond ihracını gerçekleştirdi
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Fibabanka, uluslararası piyasalarda 300 milyon dolar tutarında 5 yıl vadeli ilk eurobond ihracını gerçekleştirdi. İhraç, yüzde 6 sabit faiz oranı ile tamamlandı.

İşleme, ağırlıklı olarak İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerindeki yatırımcılardan talep geldi.

İhraca ilişkin değerlendirmede bulunan Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert, "Mayıs 2017’de gerçekleştirdiğimiz 10 yıl vadeli katkı sermaye niteliği taşıyan tahvil ihracından sonra uluslararası piyasalarda gerçekleştirdiğimiz ikinci ihracımızı da başarı ile tamamlamaktan mutluluk duyuyoruz. Yabancı yatırımcılar nezdinde bankamıza duyulan güven gurur verici. Yurt dışından temin edilen uzun vadeli bu yeni kaynak, Fibabanka'nın büyümesine imkan sağlayacaktır" dedi.

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