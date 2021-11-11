Fibabanka’dan 281,7 milyon TL vergi öncesi kâr

Fibabanka, 2021 yılı üçüncü çeyrek sonunda, 281,7 milyon TL vergi öncesi kâr elde etti. Bankanın aynı dönemde vergi sonrası net kârı 250,4 milyon TL olarak gerçekleşti.

Aktif toplam; 2021 yılı Eylül sonu itibarıyla 31,3 milyar TL

Fibabanka’nın net kredi portföy büyüklüğü 20,1 milyar TL, kredilerin toplam aktifler içindeki payı yüzde 64 oldu. Aynı dönemde, toplam pasiflerin yüzde 69’unu oluşturan müşteri mevduatı ise yüzde 30 artışla 21,7 milyar TL seviyesine yükseldi.

Fibabanka’nın 30 Eylül 2021 itibarıyla sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 19,41 seviyesinde gerçekleşti.

Yılın üçüncü çeyreğine ait finansal sonuçlarını değerlendiren Fibabanka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Mert, Fibabanka’nın finans ve teknoloji alanlarında sahip olduğu güçlü kaslarla bankacılık hizmetlerini aynı potada erittiklerini belirterek; “Teknolojiye yaptığımız yatırımlar ve çevik yapımız bizi sektörden farklılaştıran en güçlü yanlarımızdan. Geleceğin bankası olma yolunda ilerlerken müşterilerimizin gelecekte ihtiyaç duyacağı finansal çözümlere odaklanıyoruz. Bu doğrultuda hız kesmeden devam ettiğimiz finansal teknoloji yatırımları ile hem dijital bankacılık hem de servis bankacılığı alanında başarılı projeleri hayata geçirerek 2021 yılının üçüncü çeyreğini de başarılı bir performansla tamamladık” dedi.