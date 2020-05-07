Figopara, 1 milyon dolarlık yatırım aldı

07 Mayıs 2020

Firmaların işletme sermayesini genişletmek ve tedarik finansmanına aracılık etmek amacıyla kurulan fintech girişimi Figopara yatırım aldı. Sunduğu platform ile alıcı ve satıcı arasındaki ticaretin finansmanını kolay, ulaşılabilir hale getirirken, tedarik zinciri döngüsünü de hızlandırıyor. 7 Mayıs tarihi itibarıyla 1 milyon dolar yeni yatırım alan Figopara, bu kaynağı KOBİ'lere sağlanacak finansmana aracılık etmek üzere yeni teknolojiler geliştirmek için kullanacak. Yatırımı, Figopara kurucu ortakları olan Ahmet Bilgen ve Koray Gültekin Bahar'ın yanı sıra yine şirketin yatırımcılarından olan Dünya Bankası’nın kardeş kuruluşu IFC ve Revo Capital’den alırken Hasan Davcı ve Figopara CTO’su Arman Eker de bu yatırım turunda yer aldı. Orhan Ayanlar ise yeni katılan yatırımcı isim oldu.

650 milyon liralık KOBİ finansmanına aracılık etti

Portföyünde binin üzerinde kayıtlı müşterisi bulunan Figopara, bugüne kadar 60 bin üzerinde işlem için 650 milyon liralık KOBİ finansmanına aracılık etti. Dünyanın ekonomik ve sosyal olarak içinden geçtiği bu zorlu süreçte aldıkları bu yatırımın, Figopara’ya ve Türkiye'nin geleceğine olan güveninin bir göstergesi olduğunu söyleyen Figopara Kurucu Ortağı ve CEO’su Koray Gültekin Bahar, söz konusu yatırımın şirkete güç katacağını belirtti. Bahar, “Halihazırda tedarikçi üye sayımız bini geçti. Tedarik zinciri çok büyük olan 5 firma ve 6 banka ile çalışıyoruz. KOBİ‘lerin ticaretlerini devam ettirme noktasında yardımcı olabilecek dijital çözümü Figopara ile sunuyoruz. Figopara olarak şu ana kadar 650 milyon liralık finansmana, KOBİ'lerin beklemeden, hızlı, kolay ve banka güvencesiyle ulaşmasına aracılık ettik. 1 milyon dolar yatırımla birlikte KOBİ'lere sağlanacak finansmana aracılık etmek için yeni teknolojiler geliştirmek üzere kullanacağız. KOBİ’lerin ticaretin finansmanına daha rahat ulaşmaları için gerekli Ar-Ge çalışmalarını yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Akbank, Fibabanka, ING Türkiye ve Yapı Kredi Bankası ile çalışan Figopara, ilk tur yatırımını ise Türkiye’nin önde gelen girişim sermayesi firmalarından Revo Capital, etkin girişimcileri destekleme derneği Endeavor Catalyst ve Dünya Bankası’nın kardeş kuruluşu IFC’den almıştı.