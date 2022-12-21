Figopara’ya yeni global iş geliştirme direktörü

Kurumsal şirketler için tedarikçi finansmanına aracılık etmenin yanında geliştirdiği çözümlerle KOBİ’lerin hızlı, kolay ve ucuz finansmana ulaşmasını sağlayan fintek şirketi Figopara, finans ve teknoloji sektörünün önemli isimleriyle ekibini büyüterek güçlendirmeye hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda; finans, satış ve iş geliştirme alanlarında çok sayıda deneyim sahibi olan Levent Burak Demiralp, Figopara’da global iş geliştirme direktörü olarak göreve başladı.

Şirketin satış ve kurumsal strateji tasarımı, liderlik, değişim yönetimi gibi alanlarında kilit rol oynamanın yanı sıra iş geliştirme stratejileriyle Figopara’nın hizmetlerini globale taşıma hedefiyle çalışmalarını sürdürecek. Demiralp, Figopara’nın global büyüme hedefleri doğrultusunda yeni iş fırsatları yaratan projeler belirleyecek ve inovatif ürünlerin hayata geçmesine katkı sunacak.

Levent Burak Demiralp kimdir?

Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi'nde tamamlayan Levent Burak Demiralp, kariyerine 1990 yılında sırasıyla finans müdürü, satış ve iş geliştirme müdürü olarak çalıştığı Pınar Süt'te başladı. Bu deneyiminin ardından 1998 yılında Turkcell'de Bölge Satış Müdürü olarak kariyerine devam etti. 11 yıl boyunca Turkcell'de çeşitli üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunan Demiralp, 2003-2006 yılları arasında Turkcell Global Bilgi A.Ş. CEO'su olarak şirketi operasyonel bir yapıdan müşteri deneyimi odaklı bir şirket haline getirdi. Bu bağlamda, Türkiye'nin doğu illerinde çağrı merkezi kurarak bu sektörde 65.000 kişinin istihdamına öncülük etti ve Anadolu'nun birçok ilinde yılda yaklaşık 250 milyon dolar katma değer yarattı. 2006-2008 yılları arasında Turkcell'in Satış ve Müşteri Deneyimi Yönetiminden Sorumlu Satış Müdürü görevini üstlenerek, satış ve dağıtımda sektörün yapısını değiştirecek birçok yeni uygulama yaptı ve deneyim odaklı bir perakende mağazacılık yapısı oluşturdu. Profesyonel kariyerinin ardından girişimciliğe adım atan ve birçok şirket kuran Levent Burak Demiralp, Speak şirketini 3 yılda Türkiye'nin ilk 500 bilişim şirketi arasında 142. sıraya taşıdı. Girişimcilik serüvenine ABD'de yatırımla devam eden Demiralp, startup ekosisteminde mentorluk yapmanın yanında startup'ları fon almaya hazırlıyor ve melek yatırımcı olarak startup'lara yatırım yapıyor. Demiralp, Aralık 2022’den itibaren Figopara’nın iş geliştirme direktörü olarak çalışmalarını sürdürecek.