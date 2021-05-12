Finans devi Unicredit üst yönetimini yapılandırıyor

Unicredit, bankanın üst yönetim yapısında değişikliklere gitti. Bankadan yapılan açıklamada yeni CEO Andrea Orcel'in göreve başlamasının ardından daha önceden iki başlılığa yol açtığı belirtilen yönetim yapısını değiştirdiği kaydedildi.

Yeni yapıda ayrıca halihazırda 27 kişiden oluşan üst yönetim komitesinin üye sayısının da 15'e ineceği kaydedildi. Yeni yapının öncekinden çok daha az karmaşık olacağı vurgulandı.