Finans dışı döviz açığı 158,3 milyar dolara yükseldi

Finans dışı firma net döviz pozisyonu Kasım'da 158,3 milyar dolar açık verdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:



"Kasım 2020 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde Ekim 2020 verilerine göre varlıklar 559 milyon dolar azalırken, yükümlülükler 2.117 milyon dolar artmıştır. Net Döviz Pozisyonu Açığı ise 158 milyar 318 milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve Ekim 2020 dönemine göre 2 milyar 676 milyon dolar artmıştır.



Kasım 2020 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat 1.610 milyon dolar azalırken, ihracat alacakları ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 999 milyon dolar ve 192 milyon dolar artmış ve ve sonuç olarak varlıklar 559 milyon dolar azalmıştır.



Yükümlülük dağılımında ise bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 630 milyon dolar ve 1.499 milyon dolar artarken, yurt dışından sağlanan nakdi krediler 12 milyon dolar azalmış ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 2.117 milyon dolar artmıştır.



Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında Kasım 2020 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Ekim 2020 dönemine göre 5 milyon dolar artarken, uzun vadeli olanlar 625 milyon dolar artmıştır. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 1.094 milyon dolar artarken, uzun vadeli krediler 393 milyon ABD doları artmıştır.

Kasım 2020 döneminde kısa vadeli varlıklar 117.798 milyon ABD doları iken, kısa vadeli yükümlülükler 93.813 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 23.985 milyon dolar olarak gerçekleşerek Ekim 2020 dönemine göre 1.850 milyon dolar azalmıştır. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 32 düzeyindedir. "