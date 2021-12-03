Finans dışı firma net döviz pozisyon açığı azaldı

Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, Eylül 2021 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde; Ağustos 2021 verilerine göre varlıklar 118 milyon ABD doları artarken, yükümlülükler 1 milyar 297 milyon ABD doları azaldı. Net Döviz Pozisyonu Açığı ise 122 milyar 297 milyon ABD doları olarak gerçekleşti ve Ağustos 2021 dönemine göre 1 milyar 416 milyon ABD doları azaldı.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Eylül 2021 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre ihracat alacakları ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 627 milyon ABD doları ve 408 milyon ABD doları artarken, yurt içi bankalardaki mevduat 943 milyon ABD doları azalmış ve sonuç olarak varlıklar 118 milyon ABD doları artmıştır. Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 1.066 milyon ABD doları ve 553 milyon ABD doları azalırken, ithalat borçları 322 milyon ABD doları artmış ve

bunlara bağlı olarak yükümlülükler 1.297 milyon ABD doları azalmıştır.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Eylül 2021 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Ağustos 2021 dönemine göre 139 milyon ABD doları artarken, uzun vadeli olanlar 1.206 milyon ABD doları azalmıştır. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 412 milyon ABD doları azalırken, uzun vadeli krediler 181 milyon ABD doları artmıştır.

Eylül 2021 döneminde kısa vadeli varlıklar 134.495 milyon ABD doları iken, kısa vadeli yükümlülükler 74.388 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 60.106 milyon ABD doları olarak gerçekleşerek Ağustos 2021 dönemine göre 17 milyon ABD doları azalmıştır. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 27 düzeyindedir."