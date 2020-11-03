Finans dışı firmalar 165,2 milyar dolar açık verdi

03 Kasım 2020

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Ağustos 2020 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde Temmuz 2020 verilerine göre varlıklar 923 milyon ABD doları artarken, yükümlülükler 1.493 milyon ABD doları artmıştır. Net Döviz Pozisyonu Açığı ise 165.246 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiş ve Temmuz 2020 dönemine göre 570 milyon ABD doları arttı.



Açıklamada şöyle denildi:



"Ağustos 2020 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde bir önceki aya göre yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları, ihracat alacakları ve yurt içi bankalardaki mevduat sırasıyla 90 milyon ABD doları, 293 milyon ABD doları ve 339 milyon ABD doları artmış ve sonuç olarak varlıklar 923 milyon ABD doları artmıştır . Yükümlülük dağılımında ise bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 513 milyon ABD doları ve 31 milyon ABD doları azalmış, ithalat borçları 2.037 milyon ABD doları artmış ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 1.493 milyon ABD doları artmıştır. Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında Ağustos 2020 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Temmuz 2020 dönemine göre 1.020 milyon ABD doları azalırken, uzun vadeli olanlar ise 507 milyon ABD doları artmıştır. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 2.093 milyon ABD doları artarken, uzun vadeli krediler 87 milyon ABD doları azalmıştır.



Ağustos 2020 döneminde kısa vadeli varlıklar 109.147 milyon ABD doları iken, kısa vadeli yükümlülükler 92.463 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 16.684 milyon ABD doları gerçekleşerek Temmuz 2020 dönemine göre 240 milyon ABD doları azalmıştır. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 31 düzeyindedir."