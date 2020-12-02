Finans dışı firmaların döviz açığı 162,3 milyar dolar

Finans dışı firma net döviz pozisyonu eylül ayında 162,3 milyar dolar açık verdi. Bu dönemde, bir önceki ayın verilerine göre varlıklar 1.547 milyon dolar artarken, yükümlülükler 1.580 milyon dolar azalmıştır.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:



"Eylül 2020 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde Ağustos 2020 verilerine göre varlıklar 1.547 milyon ABD doları artarken, yükümlülükler 1.580 milyon ABD doları azalmıştır. Net Döviz Pozisyonu Açığı ise 162.276 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiş ve Ağustos 2020 dönemine göre 3.127 milyon ABD doları azalmıştır.



Eylül 2020 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde bir önceki aya göre yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları ve ihracat alacakları sırasıyla 324 milyon ABD doları ve 2.587 milyon ABD doları artarken, yurt içi bankalardaki mevduat ise 1.359 milyon ABD doları azalmış ve sonuç olarak varlıklar 1.547 milyon ABD doları artmıştır. Yükümlülük dağılımında ise bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 2.964 milyon ABD doları ve 1.116 milyon ABD doları azalırken, ithalat borçları 2.500 milyon ABD doları artmış ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 1.580 milyon ABD doları azalmıştır.



Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında Eylül 2020 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Ağustos 2020 dönemine göre 1.291 milyon ABD doları azalırken, uzun vadeli olanlar ise 1.673 milyon ABD doları azalmıştır. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 2.104 milyon ABD doları artarken, uzun vadeli krediler 720 milyon ABD doları azalmıştır."