Finans dışı firmaların net döviz açığı 116.4 milyar dolar

Merkez Bankası, 2021 yılı Ekim ayı "Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri" verilerini yayınladı.

Buna göre Ekim 2021 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde; Eylül 2021 verilerine göre varlıklar 5 milyar 472 milyon dolar artarken, yükümlülükler 382 milyon dolar azaldı. Net Döviz Pozisyonu Açığı ise 116 milyar 388 milyon dolar olarak gerçekleşti ve Eylül 2021 dönemine göre 5 milyar 854 milyon dolar geriledi.

Ekim 2021 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre ihracat alacakları, yurt içi bankalardaki mevduat ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 2 milyar 734 milyon dolar, 2 milyar 118 milyon dolar ve 554 milyon dolar arttı.

Sonuç olarak varlıklar 5 milyar 472 milyon dolar yükseldi. Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 557 milyon dolar ve 503 milyon dolar azalırken, ithalat borçları 678 milyon dolar arttı ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 382 milyon dolar düştü.