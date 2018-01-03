Finans dışı firmaların net döviz açığı arttı

03 Ocak 2018

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, Ekim 2017 dönemine ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülük verileri açıklandı.

Buna göre, ekimde eylül değerlerine kıyasla, varlıklar 1 milyar 986 milyon dolar, yükümlülükler 3 milyar 264 milyon dolar arttı. Böylece net döviz pozisyon açığı, 1 milyar 278 milyon dolar yükselerek 211 milyar 932 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde varlıkların dağılımına bakıldığında, yurt içi bankalardaki mevduat, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları ve ihracat alacaklarında sırasıyla 679 milyon dolar, 175 milyon dolar ve 1 milyar 134 milyon dolar artış görüldü.

Yükümlülüklerin dağılımında ise yurt içinden sağlanan nakdi kredilerde 872 milyon dolarlık, yurt dışından sağlanan nakdi kredilerde 1 milyar 726 milyon dolarlık, ithalat borçlarında ise 666 milyon dolarlık yükseliş kaydedildi.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında, Ekim 2017'de bir önceki aya kıyasla yurt içinden sağlanan kısa vadeli kredilerin 622 milyon dolar, uzun vadeli kredilerin ise 250 milyon dolar arttığı gözlendi. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadelilerde 1 milyar 34 milyon dolarlık, uzun vadeli kredilerde 1 milyar 359 milyon dolarlık yükseliş yaşandı.

Bu dönemde kısa vadeli varlıklar 93 milyar 970 milyon dolar, yükümlülükler 86 milyar 536 milyon dolar oldu. Kısa vadeli net döviz pozisyon fazlası ise geçen yılın eylül ayında bir önceki aya kıyasla 155 milyon dolar yükselerek 7 milyar 434 milyon dolara ulaştı.

Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı ise yüzde 27 düzeyinde gerçekleşti.

Kaynak: AA