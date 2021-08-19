Finans dışı kesimin döviz açığı haziranda 3,7 milyar dolar geriledi

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri, haziran ayında bir önceki aya göre 420 milyon dolar artarken, yükümlülükler 3.243 milyon dolar azaldı. Böylece net döviz pozisyonu açığı 127 milyar 980 milyon dolar oldu. Açık bir önceki aya göre 3 milyar 664 milyon dolarlık azalmaya işaret ediyor.

Varlıklar 420 milyon dolar arttı

Haziran 2021 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre ihracat alacakları ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 465 milyon dolar ve 149 milyon dolar artarken, yurt içi bankalardaki mevduat 237 milyon dolar azalmış ve sonuç olarak varlıklar 420 milyon dolar arttı.

Varlıklar vade yapısına göre incelendiğinde haziran kısa vadeli varlıklar 126 milyar 585 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 68 milyar 199 milyon dolar olarak açıklandı. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası bir önceki aya göre 1 milyar 609 milyon dolar artarak 58 milyar 386 milyon dolara yükseldi. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı ise yüzde 25.

Yükümlülükler 3,2 milyar dolar azaldı

Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler, yurt dışından sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 2.264 milyon dolar, 597 milyon dolar ve 382 milyon dolar azalmış ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 3.243 milyon dolar azaldı.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; haziranda yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler bir önceki aya göre 796 milyon dolar azalırken, uzun vadeli olanlar 1 milyar 468 milyon dolar azaldı. Yurt dışı kredilerde ise kısa vadeli olanlar 542 milyon dolar; uzun vadeli krediler 437 milyon dolar azaldı.