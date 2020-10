Finans dünyasının en güçlü kadınları arasında bir Türk yönetici

27 Ekim 2020

American Banker dergisi, "Bankacılık ve Finans sektöründeki En Güçlü Kadınlar 2020" listesini açıkladı. Bu yıl 18’inci kez açıklanan listeye Bank of America Küresel Sermaye Piyasaları Eş Başkanı Elif Bilgi Zapparoli de girdi. 10 yılı aşkın süredir Bank of America bünyesinde görev yapan Zapparoli, finans dünyasının en güçlü 25 kadını arasında yer aldı.

New York'ta yaşayan Zapparoli, Bank of America'nın dünya genelindeki müşterilerine hizmet vermek için çeşitli iş kollarında iş birliği yapan küresel bir ekibin liderliğini yürütüyor.

Geçtiğimiz yıl içerisinde Zapparoli, müşterilere daha hızlı geri dönüş ve daha düşük fiyatlar sunmak için yapay zekâ, makine öğrenimi, robotik ve otomasyon kullanma çalışmalarının yönetilmesine önemli katkı sağladı. Zapparoli, ayrıca Bank of America'nın çevresel, sosyal ve yönetim uygulamalarının da genişletilmesinde büyük rol oynadı.