Finans kuruluşları için faaliyet izni tarifesi belli oldu

Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karara ilişkin tebliğ kapsamındaki finans kuruluşları, faaliyet ve şube faaliyet izni için, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, faaliyet bölgesine göre 2 milyon TL ile 6 milyon TL arasında değişen ücret ödeyecekler.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 1567 Sayılı Türk parasının kıymetini koruma hakkında kanun kapsamında alınacak ücretlere ilişkin yönetmeliğe göre, yönetmeliğin yürürlük tarihi olan bugün itibarıyla Hazine Bakanlığı'na yapılmış ancak değerlendirmesi tamamlanmamış bulunan başvurular için bu ücretler uygulanacak.

Yönetmelik ekinde yer alan listeye göre, A grubu, B grubu ve şube izni başvurularında, 1 numaralı faaliyet bölgesi için sırasıyla; 6 milyon TL, 5.5 milyon TL ve 5 milyon TL, 2 numaralı faaliyet bölgesi için sırasıyla; 5 milyon TL, 4.5 milyon TL ve 4 milyon TL, 3 numaralı faaliyet bölgesi için sırasıyla; 4 milyon TL, 3.5 milyon TL ve 3 milyon TL, 4 numaralı faaliyet bölgesi için de sırasıyla; 3 milyon TL, 2.5 milyon TL ve 2 milyon TL ücret ödenecek.