Finansal güven endeksi yüzde 2,9 geriledi
Finansal Hizmetler Güven Endeksi, mart ayında aylık 2,9 puan azalarak 157,9 oldu
Merkez Bankası, mart ayı Finansal Hizmetler Güven Endeksi verilerini açıkladı. Verilere göre, endeks aylık bazda 2,9 puan azalarak 157,9 olarak gerçekleşti.
TCMB'den yapılan açıklamada: 'Son üç aydaki hizmetlere olan talep FHGE'yi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki iş durumunu ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin FHGE'yi azalış yönünde etkilediği gözlenmektedir' ifadelerine yer verildi.