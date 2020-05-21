Finansal Hizmetler Güven Endeksi 7,8 puan arttı

21 Mayıs 2020

Merkez Bankası, mayıs ayı Finansal Hizmetler Güven Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre endeks, bir önceki aya göre 7,8 puan artarak 144,8'e çıktı.



Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu ve son üç aydaki hizmetlere olan talep FHGE'yi azalış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin FHGE'yi artış yönünde etkiledi.



Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:



"İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme ve hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla zayıfladığı gözlenmektedir. Gelecek üç aydaki hizmetlere olan talebe ilişkin artış yönlü beklentilerin ise güçlendiği görülmektedir.



Son üç aydaki istihdamda azalış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin zayıflayarak devam ettiği, gelecek üç aydaki istihdama ilişkin olarak, bir önceki ayda azalış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin artış bekleyenler lehine döndüğü gözlenmektedir.



2020 yılı Mayıs ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet

Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)" ve "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 8,1 ve 29,4 puanlık artış görülürken, "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" sektöründe 1,3 puanlık azalış olduğu gözlenmektedir."