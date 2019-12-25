Finansal Hizmetler Güven Endeksi aralıkta geriledi

25 Aralık 2019

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından aralık ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi açıklandı.



Aralık ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 158 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi. Buna göre, FHGE, aralıkta bir önceki aya göre 9,8 puan azalarak 157,2 seviyesine düştü. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu, son üç aydaki hizmetlere olan talep ve gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi olmak üzere tüm alt endeksler FHGE'yi azalış yönünde etkiledi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme ve hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya kıyasla zayıfladı. Gelecek üç aydaki hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentiler de zayıflayarak devam etti.

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son üç aydaki istihdamda azalış olduğunu bildirenler lehine olan seyir güçlenirken, gelecek üç aydaki istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine seyir zayıfladı.

Aralık ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)" ve "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 10,6 ve 7,1 puan azalırken, 65-Sigorta,

Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" sektöründe 5,8 puan arttı.