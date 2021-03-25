  1. Dünya Gazetesi
  2. Finans
  3. Finansal Hizmetler Güven Endeksi mart ayında 16,4 puan arttı
Takip Et

Finansal Hizmetler Güven Endeksi mart ayında 16,4 puan arttı

Finansal Hizmetler Güven Endeksi, mart ayında bir önceki aya göre 16,4 puan artarak 134,9 seviyesinde gerçekleşti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), mart ayında bir önceki aya göre 16,4 puan artış kaydetti ve 134,9 seviyesinde gerçekleşti.

Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, Endeksi oluşturan  anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki  iş durumu, son üç aydaki hizmetlere olan talep ve gelecek üç aydaki  hizmetlere olan talep beklentisinin FHGE'yi artış yönünde etkilediği  görülürken, FHGE'yi azalış yönünde etkileyen alt endeks olmadı.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere  göre, son üç aydaki iş durumunda iyileşme ve hizmetlere olan talepte  artış olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla  güçlendiği görüldü. Gelecek üç aydaki hizmetlere olan talepte  artış olacağı yönündeki beklentilerin de güçlenerek devam ettiği  gözlendi.

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son üç aydaki istihdamda  artış bildirenler lehine olan seyrin güçlendiği, gelecek üç aydaki  istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise  zayıfladığı görüldü.

2021 yılı Mart ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt  sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet
Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)" ve "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri  hariç)" sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 16,4 ve 20,9  puanlık artış olduğu görülürken, "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektöründe 20,3 puanlık azalış  olduğu gözlendi.