Finansal hizmetler güven endeksi ocak ayında 7,5 puan arttı

24 Ocak 2020

Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu ile son üç aydaki hizmetlere olan talep FHGE'yi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin FHGE'yi azalış yönünde etkilediği gözlendi.



İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme ve hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla güçlendiği gözlenmektedir. Gelecek üç aydaki hizmetlere olan talebe ilişkin artış yönlü beklentilerin ise zayıflayarak devam ettiği görüldü.



Son üç aydaki istihdama ilişkin olarak, bir önceki ayda azalış bildirenler lehine olan seyrin artış bildirenler lehine döndüğü gözlendi. Gelecek üç aydaki istihdamda artış bekleyenler lehine olan seyrin ise bir önceki aya göre değişmediği görüldü.



Kârlılığa ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin bir önceki döneme kıyasla güçlendiği gözlendi.



Rekabet gücüne ilişkin değerlendirmelere göre, yurt içi piyasalardaki rekabet gücünde son üç ayda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki döneme kıyasla güçlendiği, gelecek üç ayda iyileşme olacağı yönündeki beklentilerin ise zayıfladığı görüldü. Yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin olarak, son üç ayda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda iyileşme olacağı yönündeki beklentilerin güçlenerek devam ettiği gözlendi.



2020 yılı Ocak ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet

Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)", 65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" ve "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için

Yardımcı Faaliyetler" sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 7,5, 2,1 ve 26,8 puanlık artış olduğu gözlendi.