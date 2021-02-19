Finansal Hizmetler Güven Endeksi şubat ayında 19,7 puan azaldı

Finansal Hizmetler Güven Endeksi(FHGE), 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 19,7 puan azalarak 118,5 seviyesinde gerçekleşti.

Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu, son üç aydaki hizmetlere olan talep ve gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin FHGE'yi azalış yönünde etkilediği gözlendi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme ve hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla zayıfladığı görüldü. Gelecek üç aydaki hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin de zayıflayarak devam ettiği gözlendi.



2021 yılı Şubat ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet

Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)" ve "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 21,4 ve 12,1 puanlık azalış olduğu görülürken, "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" sektöründe 11,8 puanlık artış olduğu gözlendi.