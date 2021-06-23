Finansal hizmetlere güven haziranda geriledi

Merkez Bankası tarafından açıklanan Finansal Hizmetler Güven Endeksi, haziran ayında bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak 161,5 oldu.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki hizmetlere olan talep ve gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin FHGE'yi artış yönünde etkilediği, son üç aydaki iş durumunun ise FHGE'yi azalış yönünde etkiledi.

Açıklamada, "İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla zayıfladığı, son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin ise güçlendiği görülmektedir" ifadelerine yer verildi.

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son üç aydaki istihdamda artış bildirenler ile gelecek üç aydaki istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin zayıfladığı görüldü.

2021 yılı Haziran ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" sektöründe bir önceki aya göre 2,5 puanlık artış olduğu görülürken, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)" ve "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektörleri sırasıyla 0,8 ve 7,9 puanlık azaldı.