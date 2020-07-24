Finansal hizmetlere güven temmuzda arttı
Finansal Hizmetler Güven Endeksi, temmuz ayında 12,7 puan arttı ve 159,4 seviyesine yükseldi. Böylece, nisanda 137 puana kadar gerileyen endeks, pandemi öncesindeki seviyelerine geri döndü.
Finansal sektörde faaliyet gösteren 159 kuruluşun yanıtları ile Merkez Bankası tarafından hazırlanan Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi verilerine göre, temmuz ayında FHGE, bir önceki aya göre 12,7 puan artarak 159,4’e yükseldi.
Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi, son üç aydaki iş durumu ve son üç aydaki hizmetlere olan talebin FHGE'yi artış yönünde etkiledi ve FHGE'yi azalış yönünde etkileyen alt endeks olmadı.