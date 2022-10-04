Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, temmuzda önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 5 milyar 197 milyon dolar artarken, yükümlülükleri 2 milyar 12 milyon dolar azaldı.

Böylece net döviz pozisyon açığı, 7 milyar 209 milyon dolar azalarak 91 milyar 272 milyon dolara indi.

Varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat, ihracat alacakları ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 4 milyar 491 milyon dolar, 320 milyon dolar ve 389 milyon dolar arttı.

Yükümlülük dağılımında ise bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler 3 milyar 816 milyon dolar azalırken, yurt dışından sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 1 milyar 530 milyon dolar ve 274 milyon dolar arttı.

Yurt içinden sağlanan kredilerde kısa vadeli olanlar 927 milyon dolar ve uzun vadeli olanlar 2 milyar 889 milyon dolar azaldı.

Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 453 milyon dolar gerilerken, uzun vadeli krediler 2 milyar 256 milyon dolar arttı.

Temmuzda kısa vadeli varlıklar 152 milyar 58 milyon dolar ve kısa vadeli yükümlülükler 83 milyar 467 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise temmuzda bir önceki aya göre 6 milyar 188 milyon dolar artarak 68 milyar 592 milyon dolara çıktı.

Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 32 düzeyinde gerçekleşti.