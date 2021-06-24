Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği'nin adı değişti

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla değişiklik yapılan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği statüsüne göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK), gözetim ve denetimine tabi kuruluşlardan birliğe üye olması BDDK tarafından uygun görülen şirketler arasına tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketleri de eklendi.

Yeni düzenlemeyle, statüye, "birlik veya sektör iştirak payını geciktirmiş şirketlerin Genel Kurulu toplantısında oy kullanamayacakları" yönünde hüküm ilave edildi. Düzenlemeye göre ayrıca, birliğin Yönetim Kurulu, her bir sektörden ayrı ayrı seçilmek üzere sektörlerinde en fazla oy alan beşer şirket yerine üçer şirketten oluşacak. Yönetim kurulu başkanının iki seçim dönemi başkan seçilemeyeceğine yönelik hüküm statüden çıkarıldı.