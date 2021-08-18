Finansal kiralama şirketlerinden 6 ayda 1,1 milyar TL net kâr

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, finansal kiralama şirketleri Haziran sonunda 1,08 milyar TL net kar elde etti.

Finansal Kiralama şirketlerinin aktif büyüklüğü 79 milyar 763 milyon TL; özkaynaklar toplamı 13 milyar 505 milyon TL olurken şirketlerin finansal kiralama alacakları 63 milyar 411 milyon TL oldu. Takipteki alacakları 4 milyar 94 milyon TL olarak açıklandı. Sektrörün dönem net kârı ise 1 milyar 78 milyon TL oldu.



Faktoring şirketlerinin aktif büyüklüğü 51 milyar 640 milyon TL, özkaynaklar 9 milyar 846 milyon TL, faktoring alacakları 46 milyar 889 milyon TL, takipteki alacakları ise 1 milyar 691 milyon TL oldu. Sektördeki şirketlerin dönem net kârı ise 875 milyon TL oldu.

Tüketici Finansman şirketlerinin aktif büyüklüğü ise 43 milyar 283 milyon TL, fnansman kredisi alacakları 38 milyar 171 milyon TL; takipteki alacakları 1 milyar 408 milyon TL olurken dönem net kârı 737 milyon TL olarak açıklandı.