Finansal kiralama şirketlerinden 9 ayda 1,3 lira net kar

Finansal kiralama şirketlerinin ilk 9 aylık dönemde net karı 1,3 milyar TL oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu(BDDK) verilerine göre finansal kiralama şirketlerinin ilk 9 aylık dönemde net karı 1,3 milyar TL oldu.



BDDK'dan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:



"12.11.2020 tarihi itibarıyla Kurumumuz veritabanındaki verilere göre 2020-9 döneminde

- Finansal Kiralama şirketlerinin

- Aktif büyüklüğü 70.666 milyon TL

- Finansal kiralama alacakları 57.274 milyon TL

- Takipteki alacakları 4.413 milyon TL

- Dönem net kârı 1.297 milyon TL

- Özkaynaklar 11.746 milyon TL

- Faktoring şirketlerinin

- Aktif büyüklüğü 40.833 milyon TL

- Faktoring alacakları 37.372 milyon TL

- Takipteki alacakları 2.130 milyon TL

- Dönem net kârı 789 milyon TL

- Özkaynaklar 8.626 milyon TL

- Tüketici Finansman şirketlerinin

- Aktif büyüklüğü 29.759 milyon TL

- Finansman kredisi alacakları 25.117 milyon TL

- Takipteki alacakları 1.819 milyon TL

- Dönem net kârı 819 milyon TL

- Özkaynaklar 6.056 milyon TL