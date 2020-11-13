Finansal kiralama şirketlerinden 9 ayda 1,3 lira net kar
Finansal kiralama şirketleri, bu yılın Ocak-Eylül dçneminde 1,3 milyar TL net kâr elde etti.
Finansal kiralama şirketlerinin ilk 9 aylık dönemde net karı 1,3 milyar TL oldu.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu(BDDK) verilerine göre finansal kiralama şirketlerinin ilk 9 aylık dönemde net karı 1,3 milyar TL oldu.
BDDK'dan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
"12.11.2020 tarihi itibarıyla Kurumumuz veritabanındaki verilere göre 2020-9 döneminde
- Finansal Kiralama şirketlerinin
- Aktif büyüklüğü 70.666 milyon TL
- Finansal kiralama alacakları 57.274 milyon TL
- Takipteki alacakları 4.413 milyon TL
- Dönem net kârı 1.297 milyon TL
- Özkaynaklar 11.746 milyon TL
- Faktoring şirketlerinin
- Aktif büyüklüğü 40.833 milyon TL
- Faktoring alacakları 37.372 milyon TL
- Takipteki alacakları 2.130 milyon TL
- Dönem net kârı 789 milyon TL
- Özkaynaklar 8.626 milyon TL
- Tüketici Finansman şirketlerinin
- Aktif büyüklüğü 29.759 milyon TL
- Finansman kredisi alacakları 25.117 milyon TL
- Takipteki alacakları 1.819 milyon TL
- Dönem net kârı 819 milyon TL
- Özkaynaklar 6.056 milyon TL