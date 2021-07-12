Finansal kiralama şirketlerinin net karı 1 milyara TL'ye yaklaştı

Finansal kiralama şirketlerinin Mayıs sonu itibarıyla net karı 929 milyon TL oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan yapılan açıklamaya göre

2021-Mayıs döneminde sektörün aktif büyüklüğü 79.832 milyon TL oldu. Şirketlerin toplam alacakları 63.130 milyon TL, takipteki alacakları 4.023 milyon TL olarak açıklandı. Böylece sektörün dönem net kârı 929 milyon TL özkaynaklar toplamı ise 13.400 milyon TL.

- Faktoring şirketlerinin sektör verileri ise şöyle:



- Aktif büyüklüğü 45.397 milyon TL

- Faktoring alacakları 40.584 milyon TL

- Takipteki alacakları 1.802 milyon TL

- Dönem net kârı 743 milyon TL

- Özkaynaklar 9.725 milyon TL

- Tüketici Finansman şirketlerinin verileri:



- Aktif büyüklüğü 41.927 milyon TL

- Finansman kredisi alacakları 36.741 milyon TL

- Takipteki alacakları 1.416 milyon TL

- Dönem net kârı 647 milyon TL

- Özkaynaklar 6.599 milyon TL