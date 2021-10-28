Findeks, 5 milyon üye sayısına ulaştı

Kredi Kayıt Bürosu’nun (KKB), 2014’te bireyler ve reel sektörün ihtiyaçlarına özel olarak tasarladığı ve pek çok finansal takip ve risk yönetim hizmetini bir arada sunduğu Findeks, yedi yılda 4 milyon 605 bin 102 gerçek kişi, 394 bin 898 tüzel kişi olmak üzere toplamda 5 milyon üye sayısına ulaştı. Üyelerin yüzde 20’sini kadınların, yüzde 80’ini ise erkeklerin oluşturduğu Findeks kullanıcılarının yaş ortalaması 40.

“Finans sektörünün hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz”

Kurum olarak bugüne kadar finans ve reel sektöre destek olan 80’in üzerinde yenilikçi ürün ve hizmet sunduklarını söyleyen KKB Genel Müdür Vekili Veysel Sunman, “Dijital dönüşüm, inovasyon, Ar-Ge gücü ve yetkin insan kaynağı ile finans ve reel sektöre 25 yılı aşkın süredir katma değer sağlamanın gururunu yaşıyoruz. 2014 yılında bireyler ve reel sektörün ihtiyaçlarına özel olarak tasarladığımız ve o günden bu yana sektörde önemli bir yapı taşı olarak dikkat çeken Findeks ile de 5 milyon üye sayısına ulaştık. Findeks, hem bireysel hem de ticari dünyada finansalların kontrolü ve alacak riski yönetimin günlük hayatımızın bir parçası haline geldi. Findeks ürün ailesi başta olarak üzere yenilikçi uygulama ve çözümlerimize her gün yenilerini ekleyerek, teknoloji gücümüzle kullanıcılarımız başta olmak üzere finans sektörünün hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz.” dedi.