Findeks'in üye sayısı 5 yılda 3.1 milyona ulaştı
KKB Genel Müdürü Kasım Akdeniz, Findeks’in uygulamada olduğu son 5 yıl içerisinde 2.8 milyon gerçek kişi, 300 bin tüzel kişi olmak üzere toplam 3.1 milyon üye sayısına ulaştığını belirtti.
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