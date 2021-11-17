Fintech şirketleri finansal kapsayıcılık açısından büyük katkı sağlıyor

Banka dışı finans sektörü, güçlü bir ivmeyle büyümesini sürdürürken fintech ekosistemi de yeni çözümler ve ürünlerle pazardaki varlığını artırmaya başladı. Şirketlerin ve bireylerin ödemelerinde, tahsilatlarında hızlı ve pratik çözümler sunan; açık bankacılık ile bankacılık işlemlerini kolaylaştıran fintech şirketleri, finansman konusunda da yeni bir soluk getiriyor. Türkiye’de banka dışı finans sektörünün gelişimine önemli katkı yapan dijitalleşme süreçleri de fintech ekosisteminin bu alandaki büyümesine destek oluyor.

Türkiye’nin köklü fintech şirketlerinden Birleşik Ödeme’nin Bilgi işlem ve Sistem Altyapısından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adem Aykın, finans alanında yeni iş modellerinin gelişiminde fintech’ler oldukça önemli bir role sahip olduğunu düşünüyor. Bankaların çeşitli hizmetlerinden de faydalanarak finans sektöründe geleneksel iş modellerini değiştirdiklerini ifade eden Aykın, fintech’lerin banka dışı finans ekosistemine en önemli katkısının finansal kapsayıcılığı arttırmak olduğuna işaret etti.

“Yasal düzenlemeler banka dışı finans kurumlarının çeşitliliğini artırıyor”

Son dönemlerde mevzuatlarda yapılan düzenlenmelerle birlikte banka dışı finans kurumlarında ciddi bir yapılanma başladığını ve çeşitliliğin arttığını ifade eden Aykın, “Epara, tüketici finansmanı gibi fintech’ler bankaların kanalları gibi konuşlanarak bankaların geniş kitlelere ulaşmasına ve bankaların ürün çeşitliliği sağlamasına sağlıyor. Dijital bankacılık regülasyonun netleşmesi ve izinlerin çıkması ile beraber banka dışı kurumlar çok hızlı bir şekilde büyümeye ve ürün geliştirmeye başlayacaktır” İfadelerini kullandı.

Türkiye’de kredi kartı sahipliğinin yüzde 45’ler seviyesinde olduğunu hatırlatan Aykın şöyle devam etti:

“Tüketici elektronik ticaret yapmak istediğinde dijital cüzdanlar bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Ön ödemeli kartlarını veya elektronik para olarak harcamak istedikleri tutarları cüzdanlarında saklayabiliyorlar. Dijital cüzdanlar kurumlara öncelikle yeni iş modelleri oluşturarak hem mevcut müşterilerine daha iyi hizmet imkanı hem de yeni müşteri kazanım fırsatı getiriyor. Özellikle bankacılık dışı kitlelere ve kendi ekosistemleri dışındaki kişilere erişim imkanı sağlıyor. Bankalar kurumları kendileri için bir kanal, iş ortağı olarak görmelerinin hacimleri artışında etkili olacak. Büyümenin dijital bankacılık ile berber ciddi bir ivme kazanacağını düşünüyoruz.”

Şirketlerin dijital cüzdanlarını oluşturmasına destek oluyor

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de finansal teknolojilere büyük bir ilgi olduğunu hatırlatan Aykın, bir finansal hizmetler teknolojisi grubu olan FIS Global’in 2024 yılına kadar dünya çapındaki tüm e-ticaret ödemelerinin yarısından fazlasını dijital cüzdanlardan oluşturacağını öngörüsünü hatırlattı ve şöyle devam etti:

“Birleşik Ödeme olarak dijital cüzdan hizmetlerimizi “Fintech as a service” olarak veriyoruz. Yani, dijital cüzdan hizmeti sunmak isteyen ancak bu konuda henüz lisansını almamış kurumlara, dijital cüzdan sunabilmeleri için gerekli altyapı ve hizmetleri sunuyoruz. Kurumlar da bu dijital cüzdanlarla kendi iş modellerine göre kullanıcılarına dijital cüzdanları ile ödeme yaptırma, anlaşmalı noktalarda indirimli satın alma, fatura ödeme gibi çeşitli hizmetleri verebiliyor. Gelişmiş ve güvenilir teknolojimiz ile 20 milyar TL işlem hacmine ve 13 milyona ulaşan kullanıcı sayısına sahibiz. Bu yıl içinde 20 milyon işlem 3 milyon müşteri adetlerine ulaşmış durumdayız.”

Yurt dışı açılımlarına Azerbaycan ve Romanya ile başladı

Birleşik Ödeme olarak kurumların finans alanındaki dijitalleşme süreçlerine uçtan uca destek vermeyi hedeflediklerini aktaran Aykın, kurumların ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürün ve hizmetler geliştirmeye devam edeceklerini belirtti. Bu yıl kendi tamamen yerli üretim olan PAYSAFE ürününü duyurduklarını ve sektörde çok büyük ilgi gördüğünü hatırlatan Aykın, Birleşik Ödeme’nin çalışmalarına dair de şu bilgileri verdi:

“Birleşik Ödeme lisansının izin verdiği tüm alanlarda çok hızlı bir büyüme içinde olmaya devam edecek. Sermaye büyüklüğü anlamında Türkiye’nin en büyük epara şirketi konumundayız ve inovatif ürünlerle hem finans sektörüne hem de diğer sektörlere ciddi katma değer yaratmayı sürdüreceğiz. Fibabank ve Oyak Yatırım ile kurulan güçlü ortaklık yapısı gerekse hizmet verdiğimiz Türkiye’nin önde gelen firmaları sayesinde önemli bir ekosistem oluşturduk. Diğer yandan bu sene hızlı bir şekilde yurtdışı açılımlarına başladık. Azerbaycan ve Romanya ofislerimizi açtık, lisans süreçlerimizi tamamlıyoruz.”