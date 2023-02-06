Fintech'in kalbi İstanbul’da atacak

Zirveye Azerbaycan, Romanya ve Litvanya’dan da heyetler katılacak. Türkiye finansal teknolojideki gücünü İstanbul Fintech Week ile dünya vitrinine çıkarıyor. Finansal İnovasyon ve Teknoloji Derneği’nin (FINTR) ana destekçisi olduğu İstanbul Fintech Week, 8 Şubat’ta başlıyor. Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Türkiye’nin ilk ve en büyük global finansal teknoloji etkinliği İstanbul Fintech Week, 2 gün boyunca 50’nin üzerinde oturuma ev sahipliği yapacak. İstanbul Fişekhane’de gerçekleşecek zirveye Azerbaycan, Romanya ve Litvanya’dan da heyetler katılacak. Etkinlikte panellerin yanı sıra Türkiye’den ve birçok farklı ülkeden startup sunumları ile bu ülkelerin fintech otoriteleri tarafından kendi pazarlarının anlatıldığı oturumlar yer alacak. Fintech alanındaki Startup›lar yatırımcılarla da buluşma imkanına kavuşacak.

Startup’lar için önemli fırsatlar sunacak

Zirvenin ekonomiye pozitif katkı sağlama yönünde önemli bir misyonu bulunduğunu belirten FINTR Yönetim Kurulu Başkanı ve KOOP Ventures Kurucu Ortağı Demet Zübeyiroğlu, “Fintech endüstrisinin Türkiye’deki güçlü sektörler arasında yerini aldığını görüyoruz. Bu kapsamda, böylesi bir organizasyonla uluslararası paydaşları İstanbul’da bir araya getirmenin hem finans dünyasının gelişimi ve küreselleşmesi hem de İstanbul’un fintech alanında bir çekim merkezi olabilmesi için oldukça değerli olduğunu düşünüyoruz. Öte yandan, etkinliğin Türk startup’ların global paydaşlarla buluşmaları ve yurtdışına açılmaları noktasında da önemli fırsatlar sunacağına inanıyoruz” dedi.