Fintechlerin de gözdesi KOBİ’ler olacak

Finansal İnovasyon ve Teknoloji Derneği (FINTR) Yönetim Kurulu Başkanı Demet Zübeyiroğu “Bu yıl dijitalleşmeyi ve sektörün demokratikleşmesini sağlayan açık bankacılık konusunda da hızlı adımlar atılacak. KOBİ’lerin artan ihtiyaçlarıyla birlikte mikro finansman segmenti büyüyecek” dedi.

Pandemi sürecinde değişen tüketici davranışları ve alışkanlıkları, çok daha hızlı ve kapsamlı finansal hizmetlere olan talebi artırdığını kaydeden Zübeyiroğlu, bu durumun hem fintechlerin müşteri sayıları ile işlem hacimlerini büyüttüğünü hem de bankacılık ve finans şirketlerini işbirliklerine yönlendirdiğini belirtti. 2020’de fintechlerin yüzde 60’ının yeni ürün ve hizmet geliştirip piyasaya sürdüğünü söyleyen Zübeyiroğlu, “Türkiye fintech ekosistemi de bu anlamda dünyayla paralel ilerledi. 2020 Türkiye fintech ekosisteminde geleneksel finans şirketleriyle birçok işbirliğinin tohumlarının atıldığı, birçoğuna da start verildiği bir yıl oldu. Bunun yanı sıra Figopara, Tarfin, Mobilexpress ve Apsiyon gibi milyon doların üstünde yatırım alan fintech startupları oldu” dedi.

Zübeyiroğlu, 2020’de dünyada 2.8 trilyon dolar değerinde birleşme ve satın alma gerçekleştiğini ve fintech sektöründe birleşme ve satın almaların da arttığını dile getirerek “Örneğin yerli ödeme platformu Payguru’nun mobil ödeme şirketi TPAY Mobile tarafından satın alınması önemli gelişmelerden biri olarak sayılabilir. Bankacılık ve finans şirketleriyle fintechler arasındaki işbirlikleri artacak. Tüketicilerin finansal ve dijital okuryazarlığını artırmaya yönelik çalışmaların da yapılacağını ve ürün ve hizmetlere ekleneceğini göreceğiz. Dijitalleşmeyi ve sektörün demokratikleşmesini sağlayan açık bankacılık konusunda da hızlı adımlar atılacak. KOBİ’lerin artan ihtiyaçlarıyla birlikte mikro finansman segmenti büyüyecek” dedi.

Bankalarda fintech satın almaları sürecek

Yeni dönemde katlanarak büyüyen e-ticaretin de etkisiyle Türkiye’de dijital ödeme sistemlerindeki işlem hacminin 2021’de yüzde 40 büyüyerek yaklaşık 53 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini vurgulayan Zübeyiroğlu, “Türkiye fintech sektörünün en büyük segmenti olan dijital ödeme sistemlerinin yine ön planda olacağını öngörüyoruz. Son olarak bu belirsizlik ortamında risk yönetimi de tüm fintech ekosistemi için stratejik bir ihtiyaç olarak önemini koruyacak. Kredi puanlarına destek algoritmaların ve AML ile ilgili yapay zekâ destekli startup’ların öne çıkacağını söylemek mümkün” dedi.

Zübeyiroğlu, köklü ve geleneksel bankalar fintechlerin desteğini alarak yeni bir perspektif kazandığını ve ve çağın hızına daha iyi ayak uydurabildiklerini kaydederek şunları söyledi: “Diğer yandan fintechler de bankaların deneyiminden ve bilgi birikiminden faydalanıyor. Özellikle startuplar için bankaların iş modeli, gelir akışı gibi konularda yönlendirmeleri çok değerli. Örnek verecek olur isek; Türkiye İş Bankası, geçtiğimiz sene Moka Ödeme Kuruluşu'nu 3.8 milyon dolara satın aldı. Bu durum karşılıklı bir kazan-kazan durumu. Dolayısıyla bu trendin sürmemesi için hiçbir neden yok.”