Fitch: 2020’de derin küresel resesyon yaşanacak

02 Nisan 2020

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, temel senaryosunda 2020 yılında derin bir küresel resesyon yaşanmasının beklendiğini bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşunun koronavirüs nedeniyle yayımladığı Küresel Ekonomik Görünüm güncelleme raporunda, bu yıl küresel ekonominin yüzde 1,9 daralmasının, 2021 yılında ise yüzde 4,3 seviyesinde büyüme göstermesinin beklendiği kaydedildi.

Raporda ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 3,3 daralmasının, gelecek yıl ise yüzde 3,8 seviyesinde büyüme kaydetmesinin beklendiği belirtildi.

Güncelleme raporunda Euro Bölgesi’nin 2020 için yüzde 4,2 daralma, 2021 için ise 2,9 büyüme göstereceğine yer verildi.

Fitch Ratings raporunda Çin ekonomisinin bu yılki büyümesinin yüzde 1,6, gelecek yıl 7,6 büyüme olarak öngörüldüğünü kaydederken Japonya’nın 2020'de yüzde 2,7 daraldıktan sonra gelecek yıl 2,2 büyüyeceğinin altını çizdi.

Rapordaki tahminlerde şunlara vurgu yapıldı:

"İngiltere bu yıl yüzde 3,9 daralacak, ülke ekonomisi gelecek yıl yüzde 3,0 büyüme gösterecek. Alman ekonomisi bu yıl yüzde 3,8 seviyesinde daralacak ve gelecek yıl yüzde 3,1 seviyesinde büyüyecek. Fransa 2020 yılında yüzde 4,1 seviyesinde daraldıktan sonra gelecek yıl yüzde 2,8 büyüyecek. İtalyan ekonomisi bu yıl yüzde 4,7 daraldıktan sonra, 2021 yılında yüzde 2,3 seviyesinde büyüme kaydedecek. İspanyol ekonomisi bu yıl 3,9 daraldıktan sonra 2021 yılında yüzde 3,4 seviyesinde büyüyecek. Hindistan bu yıl yüzde 2, gelecek yıl yüzde 7 büyüme gösterecek."

Raporda Türkiye ekonomisi ile ilgili değerlendirme de yapıldı. Buna göre Türk ekonomisinin bu yıl yüzde 0,8, gelecek yıl ise yüzde 4,5 büyüme kaydetmesi bekleniyor.

Gelişmiş ülkelerin bu yıl ortalama yüzde 3,4 daraldıktan sonra gelecek yıl yüzde 3,3 büyüme göstermesinin beklendiğine yer verilen raporda gelişen piyasaların 2020'de yüzde 0,7, gelecek yıl ise yüzde 6 seviyesinde büyüme göstermesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Raporda görüşlerine yer verilen Fitch Başekonomisti Brian Coulton ise “Küresel ekonomide bu yıla ilişkin düşüş beklentisi toplamda küresel finans krizindekine eşit düzeyde. Fakat ekonomik aktivite ve istihdamdaki anlık 'darbenin' bu yılın ilk yarısında, kıyasla, daha kötü olmasını bekliyoruz. “ değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA