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Fitch, 7 Türk şirketinin kredi notu görünümlerini yükseltti

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türk şirketlerinin not görünümlerini olumlu yönde revize etti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notu görünümünü yükseltmesinin ardından 7 Türk şirketinin de not görünümlerini yukarı yönde revize etti.

Fitch'ten yapılan açıklamaya göre, Emlak Konut, OYAK, Şişe Cam, Arçelik, Ülker Bisküvi, Türk Telekom ve Turkcell'in kredi notlarının görünümleri "Negatif"ten "Durağan"a çıkarıldı.