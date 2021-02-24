Fitch: ABD tahvil getirileri üzerindeki yukarı yönlü baskı sürecek

Fitch Ratings, ABD devlet tahvilleri getirileri üzerinde yukarı yönlü baskının, büyük teşvikin toparlanmayı hızlandırmasına, çekirdek enflasyonun yüzde 2'ye geri gitmesine ve ABD'de uzun vadeli enflasyon riskinin artmasına bağlı olarak, orta vadede devam etmesinin muhtemel olduğunu bildirdi.



Fitch yayınladığı raporda, ABD 10 yıl vadeli tahvillerinin getirisinin son dönemde yüzde 1,4'e kadar yükselmiş olmalarına rağmen tarihi ortalamalara göre aşırı düşük olmaya devam ettiklerine de dikkat çekti.



10 yıl vadeli tahvillerin konjontürle hareket ettiğini ve bu toparlanmanın göreceli olarak kısa olacağını öngören Fitch, getirilerin gelecek 2-3 yılda kademeli olarak yüzde 2'ye yükselebileceğini, ancak kayda değer şekilde hızlı bir düzeltme riski bulunduğunu da vurguladı.



Fitch, Fed'in parasal genişlemeyi gelecek yılın son çeyreğinde sona erdirmesini beklediklerini ve politika faizinin 2024'e kadar değişmemesi halinde bunun getiriler üzerinde yukarı yönlü baskı yaratacağına da işaret etti.