Fitch, Ankara BŞB'ne BB- notu verdi, görünüm negatif

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (BŞB) uzun vadeli yerel ve yabancı para cinsi notlarını BB- olarak belirledi. Notların görünümünün negatif olduğu kaydedildi.



Kuruluşun açıklamasında Ankara'nın faaliyet performansı ile borç oranlarının orta vadede benzer nota sahip ihraççılar ile en azından uyumlu seyretmesinin beklendiği kaydedildi.



Fitch açıklamasında Ankara BŞB'nin notlarının Türkiye'nin ülke notu BB-/Negatif ile sınırlanmış durumunda bulunduğunun altı çizildi.