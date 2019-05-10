ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
16 °C

Fitch: 'Banka desteği' kamu bilançosunu etkilemez

Fitch, Türk hükümetinin kamu bankalarını destekleme kararının devlet bilançosuna belirgin bir etkisinin olmayacağını bildirdi.

Fitch: 'Banka desteği' kamu bilançosunu etkilemez
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türk hükümetinin Nisan ayında aldığı kamu bankalarına sermaye desteği kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kurumun ilgili raporunda şu tespitlere yer verdi:

- Hükümetin kamu bankalarına sermaye desteği kararı hükümetin bu bankaları destekleyeceği varsayımımızı destekliyor.

- Kamu bankalarına sermaye desteği Tier 1 tahvil ihracıyla yapılacak; likidite rasyolarını destekleyecek ve bankaları aktif kalitesinde bozulmadan koruyacak.

- Buna rağmen, takipteki kredi (NPL) oranlarının yükselme potansiyeli nedeniyle bankaların sermaye oranlarını orta seviyede olduğunu değerlendiriyoruz.

- Toplam 3.7 milyar euroyu bulan sermaye artışı devletin bilançosunda belirgin etki yaratmayacak. Söz konusu rakam Türkiye'nin 2019 yılı tahmini GSYH'sinin yüzde 0,5'ine denk geliyor.

- Bankalara yapılacak sermaye desteğinin Tier 1 ve toplam sermaye rasyosunu 150-200 baz puan artıracağını tahmin ediyoruz.

Kaynak: Reuters