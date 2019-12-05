Fitch: Batı Avrupa bankaları için genel görünüm negatif

05 Aralık 2019

Kredi zararlarının düşük seviyelerden yükselmesini beklediklerini belirten uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, bununla birlikte birçok bankanın maliyetleri daha da azaltarak gelirleri destekleyebileceklerini vurguladı.



İşsizliğin düşük kalmaya devam etmesinin ve düşük faizlerin kredi kullanıcılarının borç geri ödemelerini yapabilmelerine yardım ettiği ortamda sorunlu kredilerde keskin bir artış beklemediklerini ifade eden Fitch, güney Avrupa bankalarının geçmişten gelen yüksek sorunlu kredi oranlarını bu kredileri elden çıkararak azaltmaya devam etmelerinin beklendiğini de belirtti.