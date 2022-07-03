Fitch, Coca-Cola İçecek'in 'yatırım' notunu korudu

Fitch Ratings, Coca-Cola İçecek'in (CCI) yabancı ve yerli para cinsinden uzun vadeli temerrüt derecelendirmesi notunu ve uzun vadeli birincil teminatsız derecelendirme notunu, yatırım yapılabilir seviye olan "BBB-", görünümünü ise "pozitif" olarak teyit etti.

CCI açıklamasına göre, Fitch, kredi güncelleme raporunda, CCI'nın finansal profilinin, sürekli olarak güçlü seyreden faaliyet kârlılığı sayesinde, pazarlarının bir kısmındaki zayıf faaliyet ortamına rağmen güçlü kalmaya devam etmesini beklediğini belirtti.

Kredi profili için temel kısıtlayıcı unsur olarak ise Fitch, CCI’nın döviz cinsinden borç ve işletme giderlerinden doğan kur riskini işaret etti, ancak bunun yönetilebilir seviyede olduğunu kaydetti.

Fitch raporunda, CCI'nın zorlu koşullar altında faaliyet gösterme deneyimi, iyi yönetilen kur riski, güçlü nakit yaratma kabiliyeti ve ihtiyatlı finansal politikası vurgulandı.

CCI Üst Yöneticisi (CEO) Burak Başarır, CCI'ın, Fitch Ratings'in “yatırım yapılabilir” seviyede not verdiği tek Türk şirketi olduğunu belirterek, "Yatırım yapılabilir seviyedeki notumuzun teyidi ve pozitif görünümün korunması CCI’ın finansal piyasalardaki haklı ayrışmasının teyidi olarak bize gurur vermektedir. Güçlü hissedarlık yapımız, faaliyet gösterdiğimiz coğrafyalardaki büyüme potansiyelimiz, zengin ürün portföyümüz ve disiplinli mali yapımız ile faaliyetlerimize devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kredi notunun, CCI'nın ana pazarlarındaki konumu, güçlü sermaye yapısı ve meşrubat sektörünün dayanıklılığı ile desteklenmeye devam ettiğini aktaran Başarır, notun aynı zamanda, Fitch’in ilgili metodolojisi çerçevesinde The Coca-Cola Company’nin stratejik desteğinden de olumlu etkilendiğini kaydetti.