Fitch, Deutsche Bank'ın notunu düşürdü
Fitch, Deutsche Bank'ın uzun vadeli kredi notunu "A-" seviyesinden "BBB+" seviyesine çekti.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank'ın kredi notunu düşürdü.
Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada Deutsche Bank'ın uzun vadeli kredi notunun "A-" seviyesinden "BBB+" seviyesine çekilirken, not görünümünün "durağan" olarak belirlendiği kaydedildi.
Bankanın tüm borç ve mevduat reytinglerinin de bir basamak düşürüldüğü belirtilirken, kredi notu indirimine gerekçe olarak bankanın gelirleri üzerinde baskının devam ediyor olması gösterildi.
Açıklamada, önümüzdeki dönemde bankanın yeniden yapılanma maliyetlerininin net gelirlerde azalışa neden olmasının beklendiği belirtildi.
Kaynak: AA