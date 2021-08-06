Fitch: Dolarizasyon daha da artabilir

Politika faizi olan yüzde 19’a dayanan enflasyon sonrası mevduatların 3 aylık ortalama reel faizi de negatif bölgeye ilerliyor.

Konuya ilişkin Bloomberg HT'ye değerlendirmede bulunan Fitch Ratings, Türkiye’de temmuz ayı enflasyonundaki yükseliş sonrasında reel mevduat faizlerinin eksiye geçmesiyle halihazırda yüksek olan dolarizasyonun daha da artabileceği görüşünde.

Erol Oytun Ercan'ın hazırladığı habere göre, Fitch, Türk lirasındaki değer kaybının bankacılık sektörü kredilerinin yüzde 36’sını oluşturan yabancı para cinsinden kredilere de risk oluşturacağını ve yabancı para borçlananlar için borç servis maliyetini artıracağını vurguladı.